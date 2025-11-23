Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Hildo Batista de Morais aos 83 anos de idade, ocorrido no dia 23/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra.Eluides Maria da Conceição.

Deixa seus filhos:Hildemar, Luciene, Lucineide, Hiltamar e Hivanildo, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 23/11/2025 das 13:30 h às 16:30 h no Santa Cruz Cerimoniais,após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 17:00h no Cemitério MunicipalNossa Senhora do Carmo.

