domingo, 23 de novembro de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

23 Nov 2025 - 14h38Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Hildo Batista de Morais aos 83 anos de idade, ocorrido no dia 23/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra.Eluides Maria da Conceição.

Deixa seus filhos:Hildemar, Luciene, Lucineide, Hiltamar e Hivanildo, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 23/11/2025 das 13:30 h às 16:30 h no Santa Cruz Cerimoniais,após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 17:00h no Cemitério MunicipalNossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:// https://sistemamemoriam.com/c/76337

