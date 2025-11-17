Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Elias Auad Neto aos 80 anos de idade, ocorrido no dia 16/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra.Neusa Aparecida Scachetti Auad.

Deixa seus filhos:Maria Cláudia,Marco Antônio e João Paulo, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/11/2025 das 10:30 h às 14:30 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 15:00h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

