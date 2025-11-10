Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr.Altino Mendes, aos 63 anos de idade, ocorrido no dia 09/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era divorciado.

Deixa sua filha: Barbara, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 10/11/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/74738

