(16) 99963-6036
segunda, 10 de novembro de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

10 Nov 2025 - 10h33Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr.Altino Mendes, aos 63 anos de idade, ocorrido no dia 09/11/2025, na cidade de São Carlos.
Era divorciado.
Deixa sua filha: Barbara, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 10/11/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Altino Mendes.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/74738

Leia Também

Funerária Fernandes informa nota de falecimento
Obituário09h47 - 10 Nov 2025

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário09h20 - 10 Nov 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Funerária São Carlos informa nota de falecimento
Obituário09h14 - 10 Nov 2025

Funerária São Carlos informa nota de falecimento

Adolescente que morreu em acidente será enterrada nesta segunda-feira em São Carlos
Despedida 07h16 - 10 Nov 2025

Adolescente que morreu em acidente será enterrada nesta segunda-feira em São Carlos

Nova Funerária informa nota de falecimento
Obituário06h13 - 10 Nov 2025

Nova Funerária informa nota de falecimento

Últimas Notícias