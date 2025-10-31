Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. José Silva, aos 70 anos de idade, ocorrido no dia 30/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era solteiro.

Deixa seu filho: Lindoval, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 30/10/2025 das 09:30 h às 13:30 h no Velório Municipal de Ibaté, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal de Ibaté.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/73499





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Aurea Pasqualina Lavos Sousa Bueno, aos84 anos de idade, ocorrido no dia 30/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos:Rita, Evandro e Luis, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 31/10/2025 das11:00 h às 15:00h no Velório Jardim da Paz, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Memorial Jardim da Paz.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/73541:

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Devanir de Souza, aos 63 anos de idade, ocorrido no dia 30/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 31/10/2025 das12:00 h às 16:00h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares::https://sistemamemoriam.com/c/73544





CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Joslei Silva do Couto.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 01/11/2025 (sábado), às 18:00, na Paróquia São Bento. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.





CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Ronaldo Francisco de Jesus Ferreira.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 01/11/2025 (sábado), às 19:00, na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

