Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. José Silva, aos 70 anos de idade, ocorrido no dia 30/10/2025, na cidade de São Carlos.
Era solteiro.
Deixa seu filho: Lindoval, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 30/10/2025 das 09:30 h às 13:30 h no Velório Municipal de Ibaté, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal de Ibaté.
O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. José Silva.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/73499
NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Aurea Pasqualina Lavos Sousa Bueno, aos84 anos de idade, ocorrido no dia 30/10/2025, na cidade de São Carlos.
Era viúva.
Deixa seus filhos:Rita, Evandro e Luis, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 31/10/2025 das11:00 h às 15:00h no Velório Jardim da Paz, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Memorial Jardim da Paz.
O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Aura Pasqualina Lavos Sousa Bueno.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/73541:
NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Devanir de Souza, aos 63 anos de idade, ocorrido no dia 30/10/2025, na cidade de São Carlos.
Era casado.
Deixa seus familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 31/10/2025 das12:00 h às 16:00h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Devanir de Souza.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares::https://sistemamemoriam.com/c/73544
CONVITE A MISSA DE 7° DIA
À família do Sr. Joslei Silva do Couto.
Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 01/11/2025 (sábado), às 18:00, na Paróquia São Bento. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.
CONVITE A MISSA DE 7° DIA
À família do Sr. Ronaldo Francisco de Jesus Ferreira.
Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 01/11/2025 (sábado), às 19:00, na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.