Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra Ionice Aparecida Magdaleno, aos 73 anos de idade, ocorrido no dia 29/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. José Magdaleno.

Deixa seus filhos: Rosângela, Aldair e Helena, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 30/10/2025 das 7:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra.Ionice Aparecida Magdaleno

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/73304

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Joslei Silva do Couto.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 01/11/2025 (sábado), às 18:00, na Paróquia São Bento. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

Leia Também