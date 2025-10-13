Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Anna Gonçalves Izidoro, aos 91 anos de idade, ocorrido no dia 12/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Josiani e Josiel, netas e bisneta, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 13/10/2025 das 11:30 h às 15:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. João Pedro Adão.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 14/10/2025 (terça-feira) às 19:30h, na Igreja São Francisco de Assis. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

