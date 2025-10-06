Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria da Penha Rocha Irmer, aos 65 anos de idade, ocorrido no dia 05/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Sebastião Irmer.

Deixa seus filhos: Sérgio, Valdinéia, Paulo e Marco, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 06/10/2025 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/70588

