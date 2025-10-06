(16) 99963-6036
segunda, 06 de outubro de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

06 Out 2025 - 08h50Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria da Penha Rocha Irmer, aos 65 anos de idade, ocorrido no dia 05/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Sebastião Irmer.

Deixa seus filhos: Sérgio, Valdinéia, Paulo e Marco, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 06/10/2025 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Maria da Penha Rocha Irmer.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/70588

 

Leia Também

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário09h00 - 06 Out 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário06h12 - 06 Out 2025

Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário06h11 - 06 Out 2025

Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Sinalizador viário é localizado em veículo durante abordagem da GCM em Santa Eudóxia
Segurança12h15 - 05 Out 2025

Sinalizador viário é localizado em veículo durante abordagem da GCM em Santa Eudóxia

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa
Obituário10h36 - 05 Out 2025

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

Últimas Notícias