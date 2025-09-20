Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Valéria Valdanha Alteia , aos 54 anos de idade, ocorrido no dia 19/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seu pai Octacilio e seu filho Igor, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 20/09/2025 das 07:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/68844

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. José Geraldo Crnkovic , aos 68 anos de idade, ocorrido no dia 19/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era solteiro.

Deixa familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 20/09/2025 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/68833

CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DO SR. DORIVAL APARECIDO MANOEL.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 21/09/2025 (Domingo), às 18:30 hrs, na Igreja Santo Antonio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.



CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DO SR. DIOMAR VIEIRA.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 23/09/2025 (Terça-feira), às 19:00 hrs, na Igreja Nossa Senhora Aparecida. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.

