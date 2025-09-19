Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Altair do Carmo Posso,
aos 50 anos de idade, ocorrido no dia 18/09/2025, na cidade de São Carlos.
Era casado com a Sra. Marcia Ap. Leonardo Posso.
Deixa sua filha: Maria Eduarda, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 19/09/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Municipal,
após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:
