Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

19 Set 2025 - 09h06Por Da redação
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Altair do Carmo Posso,
aos 50 anos de idade, ocorrido no dia 18/09/2025, na cidade de São Carlos.
Era casado com a Sra. Marcia Ap. Leonardo Posso.
Deixa sua filha: Maria Eduarda, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 19/09/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Municipal,
após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:
https://sistemamemoriam.com/c/68781

