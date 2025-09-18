(16) 99963-6036
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

18 Set 2025 - 09h38Por Da redação
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Vanicleia Santos da
Cunha, aos 39 anos de idade, ocorrido no dia 17/09/2025, na cidade de São Carlos.
Era casada com o Sr. Daniel Jose da Silva Junior.
Deixa seus filhos: Keven e Davi, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 18/09/2025 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Santa Cruz
Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 15:00 h no Cemitério
Municipal Nossa Senhora do Carmo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:
https://sistemamemoriam.com/c/68641

