Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Vanicleia Santos da

Cunha, aos 39 anos de idade, ocorrido no dia 17/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Daniel Jose da Silva Junior.

Deixa seus filhos: Keven e Davi, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 18/09/2025 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Santa Cruz

Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 15:00 h no Cemitério

Municipal Nossa Senhora do Carmo.

