terça, 16 de setembro de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

16 Set 2025 - 10h16Por Jessica Carvalho R.
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Ademir Carlos Formenton, aos 70 anos de idade, ocorrido no dia 16/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Ruth Ap. Lopes Fomenton..

Deixa seus filhos: Rony, Priscila, Michelly e Gabriel, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 16/09/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30 no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/68415

 

