Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Amarildo Ap. Rodrigues, aos 62 anos de idade, ocorrido no dia 24/08/2025, na cidade de Araraquara.
Era casado com a Sra. Oraide Colaço da Silva.
Sr Amarildo foi trasladado para a cidade de São Carlos.
Deixa seus filhos: Deivid, Cristiane, Thiago, Ivan e Anderson, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 25/08/2025 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/65814
NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Gilmar Pedro Chiari, aos 70 anos de idade, ocorrido no dia 24/08/2025, na cidade de São Carlos.
Era casado com a Sra. Ina Marilda Cardoso Chiari.
Deixa seus familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 25/08/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30 h no Cemitério Municipal Santo Antonio de Pádua.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/65846
CONVITE A MISSA DE 7° DIA
À família da Sra. Angela Coppi.
Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 26/08/2025 (terça-feira) às 18:30h, na Igreja São Sebastião. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.