Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Aparecido Rodrigues Asenha,aos 74 anos de idade, ocorrido no dia 17/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era divorciado

Deixa suas filhas: Claudiana e Adriana, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/08/2025 das 12:30 h às 16:30 h Velório Municipal de São Carlos após seguirá o féretro para o sepultamento as 16:30 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Aparecido Rodrigues Asenha.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/65008

Leia Também