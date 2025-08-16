Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria de Lourdes Pereira França, aos 75 anos de idade, ocorrido no dia 16/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa sua filha: Andreia, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 16/08/2025 das 12:30 h às 16:30 h Velório Municipal de São Carlos após seguirá o féretro para o sepultamento as 16:30 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/64892

