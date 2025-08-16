(16) 99963-6036
sábado, 16 de agosto de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

16 Ago 2025 - 10h15Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria de Lourdes Pereira França, aos 75 anos de idade, ocorrido no dia 16/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa sua filha: Andreia, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 16/08/2025 das 12:30 h às 16:30 h Velório Municipal de São Carlos após seguirá o féretro para o sepultamento as 16:30 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Maria de Lourdes Pereira França.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/64892

Leia Também

Funerária Fernandes informa nota de falecimento
Obituário10h17 - 16 Ago 2025

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimentos e convites de missa
Obituário10h14 - 16 Ago 2025

Nova Funerária informa notas de falecimentos e convites de missa

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário10h11 - 16 Ago 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário21h13 - 15 Ago 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário11h17 - 15 Ago 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Últimas Notícias