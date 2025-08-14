(16) 99963-6036
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

14 Ago 2025 - 10h35Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do pequeno Joaquim Sato Ricci, aos 4 meses de idade, ocorrido no dia 14/08/2025, na cidade de Ribeirão Preto.

Deixa seus pais: Leonardo Ricci Gotarde e Fernanda Yumi Teyo Sato, demais familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para cidade de São Carlos.

A cerimônia de despedida terá início dia 14/08/2025 das 12:30 h às 15:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/64677

