quarta, 13 de agosto de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

13 Ago 2025 - 09h30
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Jose Francisco de
Freitas, aos 81 anos de idade, ocorrido no dia 12/08/2025, na cidade de São Carlos.
Era casado com a Sra. Maria de Lourdes Simões de Freitas.
Deixa sua filha: Elaine, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 13/08/2025 das 11:30 h às 15:30 h no velório Santa Cruz
Cerimoniais, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora
do Carmo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:
https://sistemamemoriam.com/c/64579

CONVITE A MISSA DE 7° DIA
À família do Sr. Aparecido Lopes de Oliveira.
Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa
de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 13/08/2025 (Quarta-feira) às 19:00h, na Igreja
Santo Antônio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA
À família da Sra. Dalva Guete de Brito.
Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa
de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 14/08/2025 (Quinta-feira) às 18:30h, na Igreja
Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros
agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA
À família do Sr. Jose Paschoal Baldan.
Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa
de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 14/08/2025 (Quinta-feira) às 19:30h, na Igreja São
Judas Tadeu. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

