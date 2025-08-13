Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Jose Francisco de

Freitas, aos 81 anos de idade, ocorrido no dia 12/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Maria de Lourdes Simões de Freitas.

Deixa sua filha: Elaine, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 13/08/2025 das 11:30 h às 15:30 h no velório Santa Cruz

Cerimoniais, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora

do Carmo.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Aparecido Lopes de Oliveira.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa

de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 13/08/2025 (Quarta-feira) às 19:00h, na Igreja

Santo Antônio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Dalva Guete de Brito.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa

de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 14/08/2025 (Quinta-feira) às 18:30h, na Igreja

Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros

agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Jose Paschoal Baldan.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa

de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 14/08/2025 (Quinta-feira) às 19:30h, na Igreja São

Judas Tadeu. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

