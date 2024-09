Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

Santa Cruze -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Geraldo Darci da Silva, aos 70 anos de idade, ocorrido no dia 14/09/2024, na cidade de Figueirópolis – TO.

Era casado com a Sra. Maria José Galdino da Silva.

Deixa seus filhos: Clodoaldo, Claudinei, Roselaine, Anderson, Geraldo Jr. e Nathan, demais familiares e amigos.

O Sr. Geraldo foi trasladado para a cidade de São Carlos.

O seu sepultamento ocorrerá dia 18/09/2024 às 08:30 h no Cemitério Jardim da Paz.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Lúcia de Fátima Chaves da Silva.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 18/09/2024 (Quarta-feira) às 19:30h, na Igreja São Roque em Água Vermelha. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

