Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

Santa Cruz -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Mirne Zan Fukuhara, aos 87 anos, ocorrido dia 24/06/2024, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Mitsuo Fukuhara.

Deixa seus filhos: Marcio, Ana, Vânia e Carlos, familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 24/06/2024 as 11:00 h na Igreja São Judas Tadeu, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento as 15:30 h no cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/37633



CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Edvania Helena Guedes,

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 25/06/2024 (terça-feira) às 19:30hs, na Igreja São Nicolau. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Romeu Yamada,

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 29/06/2024 (sábado) às 16:30hs, na Igreja Santa Rita de Cássia. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

