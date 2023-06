Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 15/06/2023 na cidade de São Carlos, o Sr Nilson Carlos Seiler, nascido em 20/05/1958 com 65 anos de idade.

Era casado com a Sra. Maria de Fátima Perez.

Deixa os filhos: Renata e Victor, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 16/06/2023 às 15:30 hs, saindo o féretro em cortejo do Santa Cruz Cerimoniais para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr Nilson Carlos Seiler .

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida do Sr Nilson ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família: https://sistemamemoriam.com/c/23591





CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Domingas Gianvitorio de Sousa.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia, 17/06/2023 (sábado) às 18:30hs, na Igreja Santo Antonio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. MARCELO XAVIER.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia, 17/06/2023 (sábado) às 18:00hs, na Igreja Nossa Senhora Aparecida. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

Leia Também