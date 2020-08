Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 28/08/2020 na cidade de São Carlos, a Sra. Maria Isolina Legore Mariano, nascida em 15/08/1935 , com 85 anos de idade.

Era casada com o Sr. Natal Mariano.

Deixa o filhos: Fátima, Donizete e Célio. Familiares e amigos.

O seu corpo foi trasladado para a cidade de Descalvado - SP.

O seu sepultamento deu-se hoje dia 29/08/2020, às 13:00 hs, saindo o féretro do Velório Municipal de Descalvado, para o Cemitério Municipal de Descalvado.

O Grupo Santa Cruz, notificou o falecimento da Sra. Maria Isolina Legore Mariano.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 28/08/2020 na cidade de São Carlos, o Sr. Ednon Gonsalves de Oliveira, nascido em 20/09/1948, com 71 anos de idade.

Era casado com a Sra. Izabel Antonia de Oliveira.

Deixa o filhos: Edvaldo,Cleide e Elis Regina. Familiares e amigos.

O seu sepultamento deu-se hoje dia 29/08/2020, às 15:00 hs, saindo o féretro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo. O Grupo Santa Cruz, notificou o falecimento do Sr. Ednon Gonsalves de Oliveira.

