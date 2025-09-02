Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convites de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Lourdes Villani de Godoy, aos 93 anos de idade, ocorrido no dia 01/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: João, José Renato e Luis Fernando, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 02/09/2025 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/66692

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Maria Juscelina Montenari.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 04/09/2025 (Quinta-feira) às 19:00h, na Igreja Santa Madre Cabrini. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Carmelita Pietrolongo Ferreira

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 06/09/2025 (Sábado) às 19:00h, na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

