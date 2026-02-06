(16) 99963-6036
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

06 Fev 2026
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Nelida Vergamini, aos 95 anos de idade, ocorrido no dia 05/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era solteira.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 06/02/2026 das 07:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/85163


 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Laudineia Martins Pedro, aos 73 anos de idade, ocorrido no dia 05/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Nelson Ap. Pedro.

Deixa seus filhos: Elaine, Cristiane e Eliane, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 06/02/2026 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 15:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/85209


 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Alexandre Henrique Flores.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 06/02/2026 (sexta-feira) às 19:00h na Igreja Santa Cruz. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.


 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Sevilha Mattielo Hyppolito.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 07/02/2026 (sábado) às 18:00h na Igreja São José. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.


 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Benedito Aparecido Correa.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 08/02/2026 (domingo) às 10:00h no Santuário Nossa Senhora Aparecida da Babilônia. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.


 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Nivaldo Pepato.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 08/02/2026 (domingo) às 19:00h na Igreja Nossa Senhora Aparecida. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos. 

