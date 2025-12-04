Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Deolindo Caetano Mancuso, aos 91 anos de idade, ocorrido no dia 03/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa seus filhos: Wanderlei, Adriana e Sílvia, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 04/12/2025 das 07:00 h às 10:15 h no velório Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento ás 10:45 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Deolindo Caetano Mancuso.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/77579





CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Altino Reis do Prado.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 07/12/2025 (domingo), às 08:00h, na Paróquia São Nicolau de Flüe. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.