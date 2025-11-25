Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra.Aparecida Fernandes dos Santos Aleixo, aos 82 anos de idade, ocorrido no dia 24/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 25/11/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Municipal após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/76541





CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Thereza Trevisan de Oliveira

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 25/11/2025 (terça-feira) às 18:30h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

