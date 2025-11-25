(16) 99963-6036
terça, 25 de novembro de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

25 Nov 2025 - 10h12Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra.Aparecida Fernandes dos Santos Aleixo, aos 82 anos de idade, ocorrido no dia 24/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 25/11/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Municipal após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Aparecida Fernandes dos Santos Aleixo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/76541

 


 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da SraThereza Trevisan de Oliveira

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 25/11/2025 (terça-feira) às 18:30h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos. 

Leia Também

Nota de falecimento de Orlando Ribeiro
Obituário10h51 - 25 Nov 2025

Nota de falecimento de Orlando Ribeiro

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário09h31 - 25 Nov 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Sindicato dos Metalúrgicos lamenta morte de trabalhador da Tecumseh
Obituário13h02 - 24 Nov 2025

Sindicato dos Metalúrgicos lamenta morte de trabalhador da Tecumseh

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário11h18 - 24 Nov 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Grupo Vida informa nota de falecimento
Obituário11h10 - 24 Nov 2025

Grupo Vida informa nota de falecimento

Últimas Notícias