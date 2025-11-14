Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Nilza Andriani Mancini, aos 98 anos de idade, ocorrido no dia 13/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Lúcia, Vera e Clemente, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 14/11/2025 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/75172

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Antonio Romero Lopes, aos 74 anos de idade, ocorrido no dia 13411/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra.Maria Helena Eugenio Romero.

Deixa seus filhos: Fabio e Cristiane, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 14/11/2025 das 12:30 h às 16:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/75226

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Marly Meirelles de Barros Marino.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 14/11/2025 (sexta-feira), às 18:30h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Paulo Cesar Manoel.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 15/11/2025 (sábado), às 19:00h, na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Marciano Aparecido de Jesus Sposito.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 16/11/2025 (domingo), às 19:00h, na Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

