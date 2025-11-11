Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

Grupo Santa Cruz -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Antonio Carlos Ragonezi, aos 81 anos de idade, ocorrido no dia 10/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Leila Maria Ragonezi.

Deixa seus filhos: Alexandra, Claudimara, Claudiani, Emerson, Victor e Bruno, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 11/11/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o Crematório Bom Jesus

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/74825

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Donizetti Walter de Paula.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 11/11/2025 (terça-feira), às 18:30h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

