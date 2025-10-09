Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. João Pedro Adão, aos 65 anos de idade, ocorrido no dia 08/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Margarete de Cássia Ferreira.

Deixa suas filhas: Ana Paula e Suellen Cristina, seus enteados: Talise e Douglas, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 09/10/2025 das 07:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/70947





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Wanderley Aparecido Osio, aos 71 anos de idade, ocorrido no dia 08/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Delbi Ap. Cava Osio.

Deixa suas filhas: Telma, Elizandra, Itamara, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 09/10/2025 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 15:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/71002

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Flavio Rubens Keppe, aos 86 anos de idade, ocorrido no dia 09/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Gloria Ap. Quinzani Keppe.

Deixa seus filhos: Paulo e Mario , demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 09/10/2025 das 14:00 h às 17:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o Crematório Bom Jesus em Américo Brasiliense.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/71030





CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DA SRA. LÚCIA HELENA SOLIANI PIAZZI

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 09/10/2025 (quinta-feira), às 19:30 hrs, na Igreja São Judas Tadeu. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.

