domingo, 05 de outubro de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

05 Out 2025 - 10h36Por Jessica
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da SraErvelina Calchi Pastroaos 80anos de idade, ocorrido no dia 04/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa suas filhas: Glória e Priscila, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 05/10/2025 das 08:00 h às 12:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o Crematório Bom Jesus em Américo Brasiliense.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/70462


 

CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DO SRANDERSON LOPES DA SILVA

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 05/10/2025 (Domingo), às 09:00 hrs, na Igreja Santa Edwirges. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.

