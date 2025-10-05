Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Ervelina Calchi Pastro, aos 80anos de idade, ocorrido no dia 04/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa suas filhas: Glória e Priscila, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 05/10/2025 das 08:00 h às 12:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o Crematório Bom Jesus em Américo Brasiliense.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Ervelina Calchi Pastro.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/70462





CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DO SR. ANDERSON LOPES DA SILVA

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 05/10/2025 (Domingo), às 09:00 hrs, na Igreja Santa Edwirges. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.

Leia Também