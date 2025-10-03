Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Evanilde Duarte Mattos Santangelo, aos 82 anos de idade, ocorrido no dia 02/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Érika, Eduardo, Emerson e Ellen, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 03/10/2025 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 15:30 h no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/70335





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Eduardo Yamada, aos 71 anos de idade, ocorrido no dia 02/10/2025, na cidade de Santos.

Era casado com a Sra. Wilma Ap. Tonani Yamada.

Deixa seus filhos: Afonso e Tuane, demais familiares e amigos.

O Sr. Eduardo foi trasladado para a cidade de São Carlos.

A cerimônia de despedida terá início dia 03/10/2025 das 13:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/70336





CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DO SR. ANDERSON LOPES DA SILVA

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 05/10/2025 (Domingo), às 09:00 hrs, na Igreja Santa Edwirges. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.

