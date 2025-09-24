Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Narciso Graciano, aos 62 anos de idade, ocorrido no dia 23/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado.

Deixa seus filhos: Aline e Victor, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 24/09/2025 das 07:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/69272

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Aparecido Flavio Marques, aos 77 anos de idade, ocorrido no dia 23/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Maria do Carmo Ribeiro Marques.

Deixa seus filhos: Joseane, Claudemir e Elisângela, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 24/09/2025 das 08:30 h às 12:30 h no Memorial Jardim da Paz, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Memorial Jardim da Paz.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/69233

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Clemente Alves Pereira, aos 79 anos de idade, ocorrido no dia 23/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Creuza Cândido Faria Pereira

Deixa seus filhos: Ana, Márcia, Rosa, Luciana, Renato e Elisabete, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 24/09/2025 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/69263

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. José Dario Chaves Gonçalves, aos 67 anos de idade, ocorrido no dia 22/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Clarinda Alves Efigênio Gonçalves.

Deixa seus filhos: Tayla e Dario, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 24/09/2025 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 15:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/69277

CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DA SRA. VANICLEIA SANTOS DA CUNHA.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 24/09/2025 (quarta-feira), às 19:00hrs, na Igreja São Domingos Sávio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DO SR. ALTAIR DO CARMO POSSO.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 24/09/2025 (quarta-feira), às 19:00 hrs, na Igreja Santa Edwirges. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DA SRA. IRIS KANAI WADA.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 27/09/2025 (sábado), às 18:30 hrs, na Igreja São Nicolau de Flüe. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.

