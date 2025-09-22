Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Antonio Sasso Garcia, aos 95 anos de idade, ocorrido no dia 22/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa seus filhos: Marisa, Antonio, Marília, Maristela e Cicero, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 22/09/2025 das 11:00 h às 15:00 h no endereço Rua Padre Teixeira, 2577 – Centro após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 15:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Antonio Sasso Garcia.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/69098





CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DO SR. DIOMAR VIEIRA .

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 23/09/2025 (terça-feira), às 19:00 hrs, na Igreja Nossa Senhora Aparecida. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DA SRA. VANICLEIA SANTOS DA CUNHA.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 24/09/2025 (quarta-feira), às 19:00hrs, na Igreja São Domingos Sávio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.

Leia Também