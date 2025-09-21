Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Shirley Ap. Linari Cuvidc, aos 70 anos de idade, ocorrido no dia 20/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Sidney Cuvidc.

Deixa seus filhos: Joselaine, Claudia, Jean Carlos e Fabiana, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 21/09/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30 h no Cemitério Municipal Santo Antonio de Pádua.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Shirley Ap. Linari Cuvidc.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/69000

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria Aparecida da Conceição, aos 70 anos de idade, ocorrido no dia 21/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era solteira.

Deixa seu filho: José Ricardo, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 21/09/2025 das 13:30 h às 14:30 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Maria Aparecida da Conceição.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/68996

CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DA SRA. VANICLEIA SANTOS DA CUNHA.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 24/09/2025 (quarta-feira), às 19:00hrs, na Igreja São Domingos Sávio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DO SR. DIOMAR VIEIRA.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 23/09/2025 (terça-feira), às 19:00 hrs, na Igreja Nossa Senhora Aparecida. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.

Leia Também