Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria dos Reis Costa, aos 81 anos de idade, ocorrido no dia 11/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos; Jose Lazaro, Jair Donizeti, Juraci Helena, Silvia Regina, Jerson (in memoriam), demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 12/09/2025 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Municipal de São Carlos, após seguirá o féretro para o sepultamento às 14:30h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/67961





CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Helena Yamada

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 13/09/2025 (Sábado) às 16:30h, na Paróquia de Santa Rita de Cassia. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.