(16) 99963-6036
terça, 12 de agosto de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

12 Ago 2025 - 08h31Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Isabel Cristina Morais Pedrosa, aos 57 anos de idade, ocorrido no dia 11/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Edson Pedrosa.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 11/08/2025 das 10:30 h às 14:30 h no velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento  da Sra. Isabel Cristina Morais Pedrosa.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/64477

 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA


À família do Sr.  Aparecido Lopes de Oliveira.
Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 13/08/2025 (quarta-feira) às 19:00h, na Igreja Santo Antônio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos

Leia Também

Funerária Fernandes informa convite de missa
Obituário08h29 - 12 Ago 2025

Funerária Fernandes informa convite de missa

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário15h31 - 11 Ago 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário09h44 - 11 Ago 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Funerária Fernandes informa nota de falecimento
Obituário08h46 - 11 Ago 2025

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa
Obituário08h04 - 11 Ago 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

Últimas Notícias