Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Isabel Cristina Morais Pedrosa, aos 57 anos de idade, ocorrido no dia 11/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Edson Pedrosa.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 11/08/2025 das 10:30 h às 14:30 h no velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA



À família do Sr. Aparecido Lopes de Oliveira.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 13/08/2025 (quarta-feira) às 19:00h, na Igreja Santo Antônio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos

