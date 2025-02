Grupo Santa Cruz informa Missas de 7º Dia

Compartilhar no facebook

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família de Alinda Sulderia Santiago

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 12/2/2025 (quarta-feira) às 19h, na Igreja Perpétuo Socorro. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família de Francisco Chagas de Oliveira

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 15/2/2025 (sábado) às 17h, na Igreja São Domingos Sávio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família de Roberto Passarelli

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 14/2/2025 (sexta-feira) às 19h, na Igreja Santa Edwirges. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família de Fabio Marques Martins

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 15/2/2025 (sábado) às 19h, na Igreja São Nicolau. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família de Izabel Cristina Tamasco

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 15/2/2025 (sábado) às 19h, na Igreja São Judas Tadeu. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

