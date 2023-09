Grupo Santa Cruz informa convites de missas

À família da Sra. Raimunda Brasil Gonçalves.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 30° dia do seu falecimento será celebrada dia, 14/09/2023 (Quinta-feira) às 19:00hs, na Igreja Santo Antônio de Pádua. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Oswaldo Marino.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia, 16/09/2023 (Sábado) às 18:00hs, na Igreja São Sebastião. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Mario Mangolini

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia, 16/09/2023 (Sábado) às 18:30hs, na Igreja Santa Isabel. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 30° DIA