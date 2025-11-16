(16) 99963-6036
domingo, 16 de novembro de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa convites de missa

16 Nov 2025 - 06h37Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Grupo Santa Cruz - Grupo Santa Cruz -

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Marciano Aparecido de Jesus Sposito.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 16/11/2025 (domingo), às 19:00h, na Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos. 


CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Antônio Carlos Ragonezi.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 17/11/2025 (segunda-feira), às 19:30h, na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

Leia Também

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário10h26 - 16 Nov 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Homenagem do Grupo Santa Cruz a Pet Bella
Obituário07h09 - 16 Nov 2025

Homenagem do Grupo Santa Cruz a Pet Bella

Grupo Vida informa nota de falecimento
Obituário06h35 - 16 Nov 2025

Grupo Vida informa nota de falecimento

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário12h43 - 15 Nov 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de João Erivan de Freitas
Obituário17h18 - 14 Nov 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de João Erivan de Freitas

Últimas Notícias