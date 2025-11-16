Grupo Santa Cruz informa convites de missa

Grupo Santa Cruz -

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Marciano Aparecido de Jesus Sposito.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 16/11/2025 (domingo), às 19:00h, na Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.



CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Antônio Carlos Ragonezi.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 17/11/2025 (segunda-feira), às 19:30h, na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

