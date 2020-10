A família da Sra. Shirley Norbiato de Aquino.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos, comunica que a Missa de 7° dia do seu Falecimento, será celebrada dia 29/10/2020, (Quinta Feira), as 18:30hs, na Igreja São Sebastião.

Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos

