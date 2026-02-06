(16) 99963-6036
sexta, 06 de fevereiro de 2026
Obituário

Grupo Matriz informa o falecimento da Sra. Mirvida Segunda Andrade de Guaipia

06 Fev 2026 - 19h06Por Jessica Carvalho R
É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da Sra. Mirvida Segunda  Andrade de Guaipia

Faleceu no dia 06/02/2026 às 14h04min em  São  Carlos -SP com 66 anos de idade. 

Deixa viúvo o Sr. Domingo Guaiapia, os filhos Abel c/c Irames, Maryeri c/c Luis, Stefani c/c José, Genesis c/c Gian, os demais familiares e amigos. 

O inicio do velório está previsto para às 10h30min no dia 07/02/2026 no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová  na Rua  dos Inconfidentes n° 490 Cidade Jardim

O sepultamento dar-se-á no dia 07/02/2026 ás 15h, saindo o féretro em cortejo do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo. 

