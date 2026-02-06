Grupo Matriz informa o falecimento da Sra. Mirvida Segunda Andrade de Guaipia

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da Sra. Mirvida Segunda Andrade de Guaipia



Faleceu no dia 06/02/2026 às 14h04min em São Carlos -SP com 66 anos de idade.



Deixa viúvo o Sr. Domingo Guaiapia, os filhos Abel c/c Irames, Maryeri c/c Luis, Stefani c/c José, Genesis c/c Gian, os demais familiares e amigos.



O inicio do velório está previsto para às 10h30min no dia 07/02/2026 no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová na Rua dos Inconfidentes n° 490 Cidade Jardim.



O sepultamento dar-se-á no dia 07/02/2026 ás 15h, saindo o féretro em cortejo do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

