Grupo Matriz informa o falecimento de Ronan Luz de Oliveira

Nota de Falecimento





É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Ronan Luz de Oliveira.



Faleceu no dia 04/09/2025 às 18h34min em São Carlos -SP com 38 anos de idade.



Era divorciado



Deixa o pai o Sr. Mauro ( in memoriam) a mãe Sra. Cleusa, os filhos João Pedro e Bruna, os demais familiares e amigos.



O inicio do velório está previsto para às 14h30min no dia 05/09/2025 no Memorial Jardim da Paz.



O sepultamento dar-se-á no dia 05/09/2025 ás 17h no Memorial Jardim da Paz.

