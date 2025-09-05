(16) 99963-6036
sexta, 05 de setembro de 2025
Obituário

Grupo Matriz informa o falecimento de Ronan Luz de Oliveira

05 Set 2025 - 14h36Por Jéssica C.R.
Grupo Matriz informa o falecimento de Ronan Luz de Oliveira -

Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz


É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Ronan Luz de Oliveira.

Faleceu no dia 04/09/2025 às 18h34min em  São  Carlos -SP com 38 anos de idade.

Era divorciado

Deixa o pai o Sr. Mauro ( in memoriam) a mãe Sra. Cleusa, os filhos João Pedro e Bruna, os demais familiares e amigos.

O inicio do velório está previsto para às 14h30min  no dia 05/09/2025 no Memorial Jardim da Paz.

O sepultamento dar-se-á no dia 05/09/2025  ás 17h  no Memorial Jardim da Paz.

