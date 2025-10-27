Grupo Matriz informa o falecimento de Norma Righetti Pedrolongo

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da Sra. Norma Righetti Pedrolongo.

Faleceu no dia 27/10/2025 em São Carlos -SP com 94 anos de idade.

Era viúva do Sr. Carlos Donato Pedrolongo.

Deixa os filhos Carlos Augusto c/c Marilce, Maria Elisa c/c Antônio Carlos, Nilton( in memoriam) c/c Sandra, Norma Sueli, os demais familiares e amigos.

O inicio do velório está previsto para às 13h15min no dia 27/10/2025 no Velório Municipal.

O sepultamento dar-se-á no dia 27/10/2025 ás 17h15min, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

A Funerária Grupo Matriz expressa suas condolências e pede a Deus que conforte os familiares neste momento de dor.