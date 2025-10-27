(16) 99963-6036
segunda, 27 de outubro de 2025
Obituário

Grupo Matriz informa o falecimento de Norma Righetti Pedrolongo

27 Out 2025 - 12h43Por Jessica
É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da Sra. Norma Righetti Pedrolongo.
 
Faleceu no dia 27/10/2025  em  São  Carlos -SP com 94 anos de idade. 
 
Era viúva do Sr. Carlos Donato Pedrolongo.
 
Deixa os filhos Carlos Augusto c/c Marilce, Maria Elisa c/c Antônio Carlos, Nilton( in memoriam) c/c Sandra, Norma Sueli, os demais familiares e amigos.
 
O inicio do velório está previsto para às 13h15min  no dia 27/10/2025 no Velório Municipal. 
 
O sepultamento dar-se-á no dia 27/10/2025 ás 17h15min, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo. 
 
A Funerária Grupo Matriz  expressa suas condolências e pede a Deus que conforte os familiares neste momento de dor.

