Grupo Matriz informa notas de falecimento

Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz





É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do Sr. Rui Sérgio Danielli Zanetti.



Faleceu no dia 06/10/2024 às 02h39min em São Carlos SP com 79 anos.



Deixa viúva a Sra. Augusta Veltroni Zanetti, os filhos Roberto, Sérgio, Tarcísio e Helena ( in memoriam) os demais familiares e amigos.



O início do velório está previsto para às 11h30min no dia 06/10/2024.

O sepultamento dar-se-á no dia 06/10/2024 às 15h30min saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.







É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do José Augusto Machado.

Faleceu no dia 05/10/2024 em São Carlos SP com 65 anos.

Deixa a companheira a Sra. Pedrinha Pereira da Cruz, os demais familiares e amigos.

O início do velório está previsto para às 13h no dia 06/10/2024.

O sepultamento dar-se-á no dia 06/10/2024 às 17h saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

