Grupo Matriz informa nota de falecimento

Faleceu no dia 29/10/2025 às 13h em São Carlos -SP com 78 anos de idade.

Deixa os filhos Flávio, Luiz Carlos, Mário Elias, os demais familiares e amigos.

O inicio do velório está previsto para às 10h no dia 30/10/2025 no Velório Municipal.

O sepultamento dar-se-á no dia 30/10/1025 ás 14h30min, saindo o féretro em cortejo às 14h para o Cemitério Santo Antônio de Pádua.

A Funerária Grupo Matriz expressa suas condolências e pede a Deus que conforte os familiares neste momento de dor.

