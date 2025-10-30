(16) 99963-6036
Grupo Matriz informa nota de falecimento

30 Out 2025 - 10h08Por Jessica Carvalho R
É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da Sra.Nair Ambrósio da Silva Soares Costa. 
 
Faleceu no dia 29/10/2025  às 13h em  São  Carlos -SP com 78 anos de idade. 
 
Deixa os filhos Flávio, Luiz Carlos, Mário Elias, os demais familiares e amigos. 
 
O inicio do velório está previsto para às 10h no dia 30/10/2025 no Velório Municipal. 
 
O sepultamento dar-se-á no dia 30/10/1025 ás 14h30min, saindo o féretro em cortejo  às 14h para o Cemitério Santo Antônio de Pádua. 
 
A Funerária Grupo Matriz expressa suas condolências e pede a Deus que conforte os familiares neste momento de dor.

