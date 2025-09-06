Grupo Matriz informa nota de falecimento

Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz





É com imenso pesar que comunicamos

o falecimento do Sr. Reginaldo Roberto

Primo.



Faleceu no dia 05/09/2025 às 19h03min

em São Carlos -SP com 53 anos de idade.



Deixa viúva a Sra. Alexandra Cristina, os filhos Carolina, Rogério e Natália os demais familiares e amigos.



O inicio do velório está previsto para às 12h30min no dia 06/09/2025 no Velório Municipal.



O sepultamento dar-se-á no dia 06/09/2025 ás 16h30min, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

