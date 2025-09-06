(16) 99963-6036
Obituário

Grupo Matriz informa nota de falecimento

06 Set 2025 - 10h42Por Jessica
Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz


É com imenso pesar que comunicamos 
o falecimento do Sr. Reginaldo Roberto
Primo.

Faleceu no dia 05/09/2025 às 19h03min 
em  São  Carlos -SP com 53 anos de idade. 

Deixa viúva a Sra. Alexandra Cristina, os filhos Carolina, Rogério e Natália  os demais familiares e amigos. 

O inicio do velório está previsto para às 12h30min  no dia 06/09/2025 no Velório Municipal. 

O sepultamento dar-se-á no dia 06/09/2025  ás 16h30min, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo. 

