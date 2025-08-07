Grupo Matriz informa nota de falecimento

Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz





É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do Sr. Manoel Lourenço conhecido pelos familiares e amigos como Neco.



Faleceu no dia 07/08/2025 às 04 horas em São Carlos -SP com 95 anos de idade.



Era viúvo



Deixa os filhos Marli e Edimilson, os demais familiares e amigos.



O inicio do velório está previsto para às 11h30min no dia 07/08/2025 no Velório Municipal.



O sepultamento dar-se-á no dia 07/08/2025 às 15h30min saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

