quinta, 07 de agosto de 2025
Obituário

Grupo Matriz informa nota de falecimento

07 Ago 2025 - 10h51Por Jéssica C.R.
É com imenso pesar que comunicamos o falecimento  do Sr. Manoel Lourenço conhecido  pelos familiares e amigos como Neco.

Faleceu no dia 07/08/2025 às 04 horas em  São  Carlos -SP com 95 anos de idade.

Era viúvo

Deixa os filhos Marli e Edimilson, os demais familiares e amigos.

O inicio do velório está previsto para às 11h30min  no dia 07/08/2025  no Velório Municipal.

O sepultamento dar-se-á no dia 07/08/2025 às 15h30min  saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

