Grupo Matriz informa nota de falecimento

Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz



É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Pedro Luís Velasco Cornachioni.



Faleceu no dia 30/06/2025 às 18h42min

em São Carlos -SP com 31 anos de idade.



Era solteiro



Deixa os pais o Sr.Donato e a Sra. Carmen, os demais familiares e amigos.



O inicio do velório está previsto para às

12h no dia 01/07/2025 no Velório Municipal.



O sepultamento dar-se-á no dia

01/07/2025 às 16h saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.





Leia Também