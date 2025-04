Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da pequena Lorena Vitória Gomes Pina. Ela faleceu segunda-feira, 14, às 9h05, em São Carlos com 6 meses. Deixa os pais Uslei e Gabriela, os demais familiares e amigos.

O início do velório está previsto para às 13h desta segunda-feira, 14 e o sepultamento dar-se-á segunda-feira, 14, às 17h saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

