Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Odília Eliandra Teixeira Zani.

Faleceu no dia 28/1/2025 às 16h em São Carlos com 47 anos de idade.

Deixa viúvo Paulo Sergio Zani, as filhas Janaina e Beatriz, os demais familiares e amigos.

O início do velório está previsto para às 11h30 no dia 29/1/2025.

O sepultamento dar-se-á no dia 29/1/2025 às 15h30 saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Leia Também