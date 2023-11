Grupo Matriz informa nota de falecimento

Crédito: Divulgação

Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz.

O Jovem Bento Tedesco Prado de Almeida Ferraz.

Faleceu no dia 13/11/2023 às 14h em São Carlos-SP com 26 anos de idade.

Era solteiro.

Deixa os pais Bento Prado de Almeida Ferraz Neto e Nanci Marisa Tedesco de Almeida Prado, os demais familiares e amigos.

O inicio do velório está previsto para as 12h30min do dia 14/11/2023, na Avenida Salgado Filho 289 Vila Marina e o sepultamento às 16h30min, saindo o féretro em cortejo às 16h15min para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também