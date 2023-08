Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz.





A Sra. Denise Luzia Malvino Silva







Faleceu no dia 10/08/2023 às 15h57min em São Carlos-SP com 64 anos de idade.



Era viúva



Deixa os filhos Luciano, David e Marcelo, os demais familiares e amigos.





Seu sepultamento dar-se-á no dia 11/08/2023 às 15h30min, saindo o féretro da Avenida Salgado Filho,289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

